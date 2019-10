Campania: Cammarano (M5s), Def approvato dall'aula è un documento scaduto (2)

- "Nei loro struggenti endorsement per il governatore dei fallimenti, i consiglieri regionali del Pd non fanno che ribadire che bisognerà partire dai risultati conseguiti per la Campania dall'amministrazione De Luca. Mi piacerebbe sapere, alla luce di un documento che fotografa il fallimento amministrativo di oltre 4 anni di amministrazione ed elenca nuove promesse non avendo realizzato quelle di questi 4 anni, come gli stessi consiglieri valutano questi risultati disastrosi. Si comprenderà, numeri alla mano, che quando noi diciamo 'mai con De Luca' non è per un pregiudizio ma perché prendiamo atto della realtà che purtroppo è disastrosa. Immaginiamo, a questo punto, che nella prossima campagna elettorale di De Luca dopo 'Mai più ultimi' lo slogan sarà 'Scusate il ritardo'". (Ren)