Caserta: irregolari sul territorio italiano, emessi due decreti di espulsione

- I Carabinieri della stazione di Sant’Andrea del Pizzone (Ce), in Francolise (Ce), hanno proceduto all’identificazione di alcuni cittadini stranieri che stazionavano nelle campagne di quell’agro. Dal controllo è emerso che due persone, di origine albanese, erano irregolari sul territorio nazionale, prive di documenti e permessi di soggiorno. Per i due quarantenni sono state avviate le procedure per l’espulsione. Nella medesima circostanza è stato deferito per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il proprietario dell’abitazione dove gli stessi dimoravano, in quanto lo stabile era locato senza contratto e senza le previste comunicazioni alla Questura di Caserta. L’attività, eseguita dai militari dell’Arma facenti capo al reparto territoriale di Mondragone (Ce), è successiva ad un analogo servizio che, la scorsa settimana, ha permesso l’espulsione di un altro cittadino albanese irregolare, rintracciato nello stesso comune. (Ren)