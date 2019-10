Napoli: domani alla Camera di commercio il Forum delle economie turismo

- Si svolgerà domani, dalle ore 14, presso la sede della Camera di commercio di Napoli nella Sala Magliano, in Piazza Giovanni Bovio il “Forum delle economie turismo”. Durante la giornata verrà presentato il programma di UniCredit “Made4Italy”, la nuova iniziativa della banca per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura, settori-chiave per la crescita dell’economia campana. Verrà inoltre firmato un accordo tra UniCredit e Federalberghi Campania per il supporto al sistema industriale locale del settore turismo e saranno infine presentati i risultati delle indagini UniCredit-Nomisma e Travel Appeal sul turismo. (Ren)