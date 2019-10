Pompei (Na): firmata convenzione tra Parco archeologico e Comune di Castellamare (Na) (2)

- Massimo Osanna, direttore generale del Parco archeologico di Pompei ha dichiarato: “Questa firma rappresenta un traguardo importante per Stabia e il suo ricco patrimonio culturale. Dopo le travagliate vicende che hanno accompagnato il processo di completamento di questa convenzione finalmente possiamo attivarci per dare un'appropriata collocazione ai numerosissimi reperti stabiani. Lavoreremo per allestire, quanto prima, un'ampia collezione permanente, oltre a prevedere mostre temporanee, al fine di dare un nuovo impulso alla conoscenza di questo patrimonio straordinario e al turismo. In tal senso, la collaborazione con il comune di Castellammare è di fondamentale importanza per un'azione ad ampio raggio di valorizzazione del territorio. L'intervento di tutela e salvaguardia delle strutture archeologiche, che è naturalmente una nostra priorità, non è da solo sufficiente per il rilancio turistico dell'area”. “È mia volontà lavorare assieme – ha concluso Osanna - anche per migliorare l'accessibilità e raggiungibilità delle Ville di Stabia". (Ren)