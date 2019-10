Campania: Di Scala (FI) su Defrc, De Luca cambi mestiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una beffa: il Def campano, che promette ciò che avrebbe dovuto essere stato già realizzato, è un sonora presa per i fondelli". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala. "Zero programmazione per il trasporto pubblico, nulla per quello marittimo – ha aggiunto - Nessuna misura per il diritto alla salute, unica preoccupazione è innalzare quei lea necessari ad uscire dal commissariamento ed avere mani libere; ecoballe al palo, non si realizza un solo nuovo impianto per garantire un corretto ciclo di dei rifiuti; nessuna semplificazione o digitalizzazione avveduta dei processi amministrativi; nessuna pianificazione di una formazione professionale legata alla domanda di lavoro, zero misure per sanare le migliaia di qualifiche illegittime rilasciate nell'ultimo anno; immutati gli squilibri nella distribuzione delle risorse europee a favore del Salernitano, soprattutto per il Psr. Insomma un disastro, un fallimento su tutti i fronti". "Chiunque al suo posto, di fronte a questi disastri, avrebbe cambiato mestiere: ci pensi, potremo aiutarlo magari affidandolo a qualche buon navigator", ha concluso Di Scala. (Ren)