Napoli: Esposito (Polizia municipale), siamo pochi. Chiedo aumento organico

- Stamani a “Barba&Capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Ciro Esposito, comandante della Polizia municipale di Napoli, il quale ha detto: "Sono così pochi i vigili urbani che chiedo ogni giorno di infoltire l'organico. I vigili non vengono sottratti dalle attività ordinarie per salire sugli autobus. Invece di restare a casa fanno straordinario e vengono pagati da Anm. Ci saranno dei gruppi tra verificatori di Anm cui si accompagnerà un agente di polizia locale per una maggiore sicurezza, appunto. Saranno degli interventi coordinati con una vettura della polizia municipale che si troverà sempre nelle vicinanze, pronta a intervenire. Questo è un nuovo progetto ma partiamo da una sperimentazione di qualche anno fa quando si registrò una serie di sanzioni per i cosiddetti portoghesi e, soprattutto, un aumento dei biglietti venduti. Abbiamo denunciato proprio ieri due parcheggiatori che operavano nei pressi dell'Ospedale del Mare. Tutte le forze di Polizia stanno intervenendo in maniera massiva sul problema dei parcheggiatori abusivi”. “Dal lunedì al venerdì – ha concluso il comandante - non distacchiamo più il personale dalle periferie. Se non riusciamo a fare assunzioni, anche se sono sempre pochi, lasciamo gli uomini e le donne proprio nelle periferie". (Ren)