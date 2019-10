Napoli: Paipais (VIII municipalità), termovalorizzatore di Acerra doveva riaprire oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a “Barba&Capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Apostolos Paipais, presidente dell’VIII municipalità di Napoli, che ha dichiarato: "Chiediamo maggiore presenza delle forze di polizia. Siamo di nuovo in emergenza rifiuti con più di mille quintali a terra. Ho scritto al prefetto e a tutti gli organi dell'Asia. Il sabato e la domenica succede di tutto. Siamo in grande emergenza. Ho sentito i dirigenti di Asia che mi avevano assicurato l'arrivo di mezzi in nottata ma non sono mai arrivati. Su via Roma verso Scampia e altre zone limitrofe ci sono sversamenti illeciti e abbiamo chiesto videosorveglianza, ma nessuno ci ascolta. Il termovalorizzatore di Acerra doveva aprire oggi. Si dovrebbe fare sinergia tra istituzioni. Ho scritto anche all'Asl. Dovremmo anche avere priorità su Napoli in questo momento". (Ren)