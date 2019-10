Campania: Borrelli (Verdi), al via azioni decisive per l'efficienza sanitaria

- "Nell'opera di efficientamento della sanità campana, il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha inserito due provvedimenti che riteniamo indispensabili al fine di garantire una concreta riorganizzazione dell'Asl Napoli 1 Centro". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi e componente della Commissione Sanità. "Bed management aziendale e Servizio delle professioni sanitarie - ha proseguito Borrelli - possono assicurare alti livelli di assistenza ai pazienti che accedono in ospedale. E' quello che chiedevamo da anni. Da tempo ci battiamo per l'utilizzo del Bed management aziendale, uno strumento indispensabile che comporta una corretta distribuzione dei pazienti negli ospedali così da evitare che in alcuni nosocomi ci siano posti vuoti mentre in altri i degenti costretti sulle barelle. Bene il direttore Verdoliva che ha reso concrete le nostre richieste volte a difendere il diritto alla salute dei cittadini". "La sanità campana - ha concluso Borrelli - che vanta tante eccellenze, necessità di nuove strategie organizzative che le consentano di far emergere tutto il suo grande prestigio". (Ren)