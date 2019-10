Campania: Cammarano (M5s), Def approvato dall'aula è un documento scaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina in Consiglio regionale è andata in scena una delle ultime sceneggiate di una stagione finalmente al capolinea". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale campana del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, a margine dell'approvazione del Documento di economia e finanza 2020-2022. "Il Documento di economia e finanza approdato in aula è un documento scaduto - ha porsgeuito Ciarambino - portato in aula con un ritardo di quasi 3 mesi dalla data prevista del 31 luglio. Nel frattempo è cambiato il Governo del paese e con esso sono cambiate tutte le congiunture economiche. Questo Def ha però un valore che abbiamo il dovere di riconoscere. Nella premessa, infatti, il governo regionale fa una fotografia perfetta della la reale situazione della Campania. Un elenco certosino di tutti i fallimenti di De Luca. Ne emerge, infatti, che siamo ultimi in tutto e non ci sono segnali di ripresa. Abbiamo il livello di povertà più alto d'Italia e il più basso investimento pro capite per il welfare e il più alto indice di disoccupazione giovanile a livello europeo. Mentre i tagli apportati in sanità hanno prodotto risparmi a danno dei servizi essenziali e della qualità dell'assistenza. E' paradossale che chi governa da 4 anni presenti oggi un documento partendo dalla premessa del disastro che lui stesso ha provocato". (segue) (Ren)