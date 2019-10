Campania: il Consiglio regionale approva delibere amministrative

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal vice presidente Tommaso Casillo, ha approvato a maggioranza la Delibera di Giunta regionale n. 460 del 01/10/2019 sulla "Rete aeroportuale Campana. Determinazioni" con la quale è stato approvato l'indirizzo favorevole per il progetto di fusione per incorporazione di "Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi spa nella Gesac spa"; la Delibera ufficio di presidenza del Consiglio n. 194 del 3 luglio 2019 sul "Rendiconto della Gestione del Consiglio Regionale della Campania per l'esercizio finanziario 2018" , che ha registrato un avanzo di amministrazione di 25.755.112,64 euro; la Delibera di giunta regionale n. 451 del 24/09/2019 per l'"Approvazione dello schema di Bilancio consolidato della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2018", la Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 17/09/2019. Lr 15 giugno 2017, n. 6 sulla "Proposta di adozione del Programma triennale 2019-2021 di investimento e promozione dello Spettacolo". Sono stati, inoltre, approvati a maggioranza due disegni di legge per il riconoscimento della legittimità di altrettanti debiti fuori bilancio, mentre sul successivo disegno di legge è mancato il numero legale e ciò ha determinato lo scioglimento anticipato della seduta consiliare. (Ren)