Campania: Ciarambino (M5s), Marciano si vergogni per le pesanti allusioni circa Italia5s

- "Che la mela non cada mai lontano dall'albero ne abbiamo avuto conferma oggi nell'aula del Consiglio regionale, quando siamo stati oggetto di gravi offese e pesanti allusioni per bocca del consigliere regionale Pd Antonio Marciano. Un personaggio che, in quanto a cadute di stile, ha dato prova di essere degno erede del governatore De Luca”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, a margine della seduta del Consiglio regionale. “In risposta alle nostre legittime critiche al Def regionale, Marciano ha avuto l'ardire di sostenere che la mia ‘particolare verve’ nell'argomentare la dichiarazione di voto fosse l'effetto della ‘due giorni alla Mostra d'Oltremare dove probabilmente oltre alla birra girava altro nei viali’ – ha spiegato - Parole gravissime che non offendono soltanto me, ma ben 25mila persone, molte delle quali in compagnia di bambini, che hanno affollato la Mostra nel corso di una bellissima manifestazione di Italia a 5 Stelle. E non mi sorprende che un personaggio capace di formulare accuse così pesanti, per le quali dovrebbe vergognarsi, rifiuti di chiedere pubblicamente scusa a me e a tutti i nostri attivisti". "Valuteremo in queste ore una querela nei confronti del consigliere Marciano, a tutela della mia onorabilità e di quella dei tantissimi cittadini che sabato e domenica hanno celebrato con noi il decimo compleanno del Movimento 5 Stelle e che sono stati oggetto delle squallide offese pronunciate un personaggio perfettamente in linea con lo stile del suo presidente e governatore", ha concluso Ciarambino. (Ren)