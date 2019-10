Campania: Bosco, "Italia viva" intuizione geniale e coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio tutti per l'enorme entusiasmo messo in campo per l'inizio di questa nuova e avvincente avventura". Lo ha affermato il consigliere regionale campano Luigi Bosco che ha presentato il neonato movimento "Italia viva" in provincia di Caserta. L'evento è stato presentato insieme al consigliere regionale Nicola Caputo e al coordinatore nazionale Ettore Rosato. "Dopo otto anni di civismo - ha proseguito Bosco - durante i quali insieme a tanti amici abbiamo fondato 'Terra del Sud', eleggendo amministratori comunali, provinciali e me in consiglio regionale, abbiamo capito che c'è l'esigenza di portare le istanze del territorio in un contenitore più ampio e organizzato. Quando ho appreso dell'intuizione geniale e coraggiosa di Matteo Renzi, ho pensato che la casa che aspettavamo è proprio questa. 'Italia viva' può accogliere tanti amministratori che da tempo sono orfani di partito o coloro che si rendono conto che il loro partito è inefficace nel dare risposte alle esigenze del territorio. Il nuovo movimento deve servire a lanciare temi importanti, riguardanti soprattutto lo sviluppo del Sud. Non dobbiamo essere da tappo alla crescita del partito". "Dobbiamo essere da buon esempio - ha concluso Bosco - e personalmente lo farò non candidandomi alle Regionali dell'anno prossimo, ma aiutando a costruire una forte e competitiva lista in maniera più equa possibile, dimostrando che anche da giovani si può fare la politica in maniera diversa". (Ren)