Campania: Ciarambino (M5s), De Luca rappresenta un passato deleterio

- "Sono felice che Di Maio lo abbia ribadito, in Campania non ci sarà nessunissima opportunità, nemmeno di dialogo, con De Luca, che rappresenta la non politica". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del M5s Valeria Ciarambino durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Questa modalità non ci appartiene e non ci apparterrà mai - ha proseguito Ciarambno - quindi dico: manco per sogno. In una Regione come la Campania, in cui abbiamo tutti gli indici negativi, siamo tra le ultime regioni in europa per occupazione giovanile ed ultimi per quanto riguarda la sanità, ma di che parliamo? De Luca rappresenta il passato deleterio di questa Regione. Siamo stati fin troppo leali nei riguardi della Lega. Prima delle elezioni nazionali lo avevano detto con chiarezza assoluta. Se fossi un militante del PD mi offenderei se venissi rappresentato, in Campania, da De Luca. Non voglio credere che ci siano ancora persone che sostengono il reale nemico della regione Campania. Vogliamo provare a rinnovare tuta la politica del nostri paese, dando, ai cittadini, un'opportunità di rinnovamento dall'interno. Questa è una rivoluzione, che i partiti non avrebbe mai fatto da soli. Sono da quasi 5 anni all'interno del consiglio regionale, e non c'è stato un solo giorno in cui io non abbia combattuto. Mi sono stancata di combattere contro qualcuno che pensa unicamente ai suoi interessi e alla poltrona. Abbiamo lanciato un appello alle migliori energie della nostra terra. Abbiamo le migliori università, tantissimi comitati e imprenditori che, nonostante tutto, fanno del bene per il nostro territorio". (segue) (Ren)