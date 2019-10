Campania: Ciarambino (M5s), De Luca rappresenta un passato deleterio (2)

- "Stiamo incontrando tantissime persone che si stanno avvicinando a noi - ha aggiunto Ciarambino - Abbiamo un programma molto ricco per la Campania. Le nostre saranno liste civiche vere, non quelle dei partiti, ricchezza per la nostra terra. La nostra è un'apertura a tutti. Il discorso dei partiti, ad oggi, non si pone. Nessun rappresentate del Pd ha mai pensato di allontanarsi da De Luca e proporre qualcosa di nuovo. Siamo riusciti a regale al nostro paese un Giuseppe Conte e vorrei regalare un Giuseppe Conte anche alla campania. Dobbiamo accettare che i 5 stelle sono cambiati, come è giusti che sia. Abbiamo realizzato una rivoluzione di senso della politica, come il taglio dei vitalizi, che comprende anche la Campania". "Vogliamo governare - ha concluso Ciarambino - Che venga colta quest'opportunità di cambiamento anche dal Pd. Non voglio immaginare un nuovo consiglio regionale che abbia questa stessa faccia". (Ren)