Regionali: oggi a Napoli presentazione simbolo e programma di "Cittadino sud"

- Oggi alle ore 11 presso la sala Ischia dell'hotel Santa Lucia in via Partenope a Napoli l'associazione "Cittadino sud", in vista delle prossime elezioni regionali, presenterà il simbolo e i punti programmatici della lista che la vedrà impegnata nelle prossime elezioni regionali in Campania. In merito Umberto Del Basso de Caro, deputato del Partito democratico ha dichiarato: "Un'iniziativa che rafforza il centrosinistra , e vuole renderlo competitivo per la battaglia che ci attende nei prossimi mesi. Coerentemente con le indicazioni che derivano anche dal partito nazionale, cerchiamo di allargare l'area di consenso del centrosinistra includendo rappresentanti del mondo delle associazioni, giovani ed energie che intendono impegnarsi fuori dal perimetro tradizionale dei partiti. Un'esperienza che non ha carattere transitorio ma permanente". Michela Rostan, deputata di Liberi e Uguali, ha sottolineato: "Lo facciamo perché siamo convinti che le rappresentanze istituzionali debbano proseguire il percorso di rinnovamento della sinistra e delle sue battaglie. Sud, lavoro, sanità, infrastrutture, devono essere declinate alla luce della cultura digitale, dei percorsi tracciati con industria 4.0, dell'innovazione tecnologica e professionale che caratterizza la nostra quotidianità". (segue) (Ren)