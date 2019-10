Campania: A. Cesaro (FI), troppe ombre sul Concorsone

- "La Regione Campania receda immediatamente dalla convenzione sottoscritta a dicembre scorso col Formez per l'organizzazione e la gestione del concorsone". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, rinviando alla comunicazione relativa alla correzione delle prove preselettive del cosiddetto Concorsone campano pubblicata dall'ente di formazione sul proprio sito. "Non è accettabile - ha proseguito Cesaro - che per correggere degli elaborati col sistema della lettura ottica, operazione che richiede giusto qualche ora da svolgersi immediatamente dopo la prova, i candidati debbano attendere oltre un mese. Perché tutto questo tempo? Ancora dobbiamo capire le reali ragioni di quello che è stato definito un inceppamento della macchina organizzativa e se il governatore, come ha sostenuto, ha realmente tenuto il fiato sul collo al Formez oppure se siamo di fronte al solito gioco delle parti e delle convenienze reciproche e alla oramai consumata gara mediatica allo scaricabarile. E' vergognoso, poi, che si arrivi persino a pretendere che i candidati che volessero assistere alla correzione degli elaborati, un loro sacrosanto diritto da agevolare e non da ostacolare, debbano obbligatoriamente recarsi a Roma". "Adesso basta, non ci fidiamo più - ha concluso Cesaro - si cancelli la convenzione, si annullino le prove preselettive e le si replichino in assoluta trasparenza con procedure di correzione immediata e con diffusione altrettanto tempestiva degli esiti". (Ren)