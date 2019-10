Campania: Stati generali del Centrodestra 15 e 16 novembre a Napoli

- "Si terranno il 15 e 16 novembre a Napoli gli Stati generali del centrodestra campano, una due giorni di ascolto e di confronto con la società campana per delineare le linee generali sui grandi temi finalizzate al programma di governo della Regione". E' quanto è emerso dall'incontro avvenuto, stamani, presso la sede di Forza Italia, a Napoli, tra i rappresentanti del centrodestra, senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale di FI, onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore provinciale di FI, Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, in rappresentanza del presidente regionale della Lega, Gianluca Cantalamessa, Gimmi Cangiano, coordinatore regionale di FdI. "Vogliamo coinvolgere tutta la società campana per raccogliere le idee e le proposte che contribuiranno a costruire il programma di governo della Regione in vista delle prossime elezioni regionali – hanno sottolineato gli esponenti del centrodestra – per questo ascolteremo rappresentanti del mondo dell'impresa e delle professioni, delle categorie produttive, delle parti sociali, del mondo della cultura, della ricerca scientifica, del mondo giovanile, dei movimenti civici e gli amministratori locali. Il nostro obiettivo è quello di rendere i cittadini campani protagonisti nella risoluzione delle problematiche che affliggono il nostro territorio e, forti di questa ampia condivisione sociale e popolare, vincere alle elezioni Regionali per dare un futuro di sviluppo e di benessere alla Campania".(Ren)