Napoli: Santanelli (Lega), de Magistris disastroso nella manutenzione delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il caso segnalatoci qualche giorno fa dai genitori del plesso Ravaschieri del 3° Circolo Didattico De Amicis di Napoli, il cui l'ultimo piano è stato chiuso per il crollo di un contro-soffitto lo scorso 4 ottobre, ci giungono diverse segnalazioni di problemi strutturali legati alle prime piogge dei giorni scorsi, con bacinelle utilizzate per contenere l'acqua che penetra i solai in diversi istituti della città". Lo ha dichiarato in una nota il dirigente napoletano della Lega Salvini Premier Paolo Santanelli. "Ricordiamo - ha proseguito Santanelli - che gli asili e le elementari pubbliche sono di competenza del Comune di Napoli e che gli istituti superiori sono, invece, di competenza della città metropolitana di Napoli. Entrambi gli enti, purtroppo per la funzionalità della cosa pubblica, sono guidati da Luigi De Magistris che in tema di manutenzione delle scuole napoletane è totalmente assente, come, d'altronde, su tutti gli altri temi che afferiscono al suo ruolo istituzionale".(Ren)