Napoli: Borrelli (Verdi), necessario denunciare gli versamenti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici nell'apprendere che i cittadini hanno iniziato a ribellarsi alla prepotenza degli incivili che sversano rifiuti in maniera illecita". Lo ha affermato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "La vicenda della denuncia da parte di una donna di uno sversamento in via Santa Teresa - ha proseguito Borrelli - resa nota dal presidente della III Municipalità di Napoli Ivo Poggiani, rappresenta senz'altro un segnale positivo. Il suo comportamento deve essere d'esempio per tutti i cittadini. Occorre denunciare, le lamentele senza seguito non servono a nulla. Diverse segnalazioni di sversamenti stanno pervenendo anche a noi. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda un automobilista sorpreso a sversare rifiuti in zona Cantariello ad Afragola (Na). Ai cittadini chiediamo di informare sempre le autorità e la polizia municipale. Un'ulteriore alternativa, validissima per gli sversamenti nella "Terra dei Fuochi, è la applicazione della Sma che permette di segnalare ogni attività illecita legata all'ambiente". "Occorre fare fronte comune contro questi fenomeni - ha concluso Borrelli - Solo attraverso una fattiva collaborazione da parte della cittadinanza si potrà arrivare a debellare questo assurdo fenomeno". (Ren)