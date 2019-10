Frosinone: Ciacciarelli (Cambiamo), intervenire subito su riduzioni ore terapia del dolore a ospedale Spaziani

- "Resto assolutamente deluso ed amareggiato dalla notizia della riduzione delle ore di terapia del dolore presso l'ospedale Spaziani di Frosinone, da tutti i giorni a soli due giorni a settimana. Ma stiamo scherzando? I pazienti oncologici hanno un sistema immunitario assai fragile, ridurre le ore, e quindi i giorni, significa sottoporli ad un grave pericolo in termini di contrazione di altre patologie ed infezioni gravi. Non c'è abbastanza personale? Ne assumano di più. Non ci sono giustificazioni. Porterò questa questione in Consiglio Regionale, con la salute delle persone non si scherza. Chi combatte contro il cancro è un guerriero, affronta già innumerevoli battaglie quotidiane, il compito delle istituzioni è aiutare loro a vincere, non la malattia a condurli alla morte!". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio del gruppo Cambiamo!/ Laboratorio Lazio per il Cambiamento Pasquale Ciacciarelli. (Com)