Piemonte: piano per la non autosufficienza, alla Regione 10 milioni in più

- Il nuovo Piano nazionale triennale per la non autosufficienza porterà quest’anno al Piemonte oltre 45 milioni di euro, 10 in più rispetto al 2018. A darne notizia è l’assessore regionale alle Politiche sociali, Chiara Caucino, dopo aver partecipato a Roma all’incontro della Rete della protezione e dell’inclusione sociale: “Sono molto soddisfatta. Governo, Regioni e Comuni si sono confrontati con le parti sociali e il Terzo Settore. La programmazione su tre anni porterà certamente importanti benefici alle Regioni, che potranno garantire continuità agli interventi rivolti ai non autosufficienti. Il fondo dedicato aumenta, per il 2019, di circa 120 milioni a livello nazionale ed almeno la metà dovrà essere utilizzata per i disabili gravissimi, come avveniva lo scorso anno”. (segue) (Rpi)