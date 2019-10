Campania: Ciarambino (M5s), vogliamo un Giuseppe Conte campano per la nostra Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dovessero esserci liste espressione della società civile – ha spiegato Ciarambino - ciascuno di quei nomi sarà sottoposto alle stesse regole chiare di legalità e trasparenza applicate per la selezione dei nostri candidati. Non consentiremo mai più che possa formarsi un Consiglio regionale come quello attuale, nel quale siedono molti indagati, alcuni anche per reati importanti. Siamo felici che Luigi Di Maio abbia ribadito dal palco della nostra festa che in Campania non ci sarà nessunissima possibilità neppure di dialogare con uno come De Luca, perché rappresenta esattamente quella politica che abbiamo combattuto sin da quando siamo nati, che è la politica dei sistemi di potere, di chi occupa le istituzioni piazzando gli amici degli amici, di chi spende il denaro pubblico non per fare il bene della nostra terra ma per accaparrarsi consenso elettorale". "Una modalità - ha concluso Ciarambino - che non ci appartiene e non ci apparterrà mai". (Ren)