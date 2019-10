Campania: Cammarano (M5s), impedita soppressione del Frecciarossa Salerno-Roma

- "Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non sarà più soppresso". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. "Così come non ci sarà più alcuna rimodulazione delle corse Alta Velocità sulla stessa tratta - ha proseguito Cammarano - Una scelta di buonsenso dopo le segnalazioni che abbiamo fatto pervenire ai vertici di Trenitalia e a cui hanno fatto eco le sollecitazioni dei nostri parlamentari, i senatori Castiello e Gaudiano e la deputata Villani. Una scelta che si sarebbe rivelata penalizzante per diverse categorie di pendolari. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più utilizzata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla avrebbe comportato disagi non di poco conto nei confronti di centinaia di cittadini della provincia di Salerno. Dal management di Trenitalia abbiamo ricevuto immediate rassicurazioni, oltre all'impegno di risolvere i problemi tecnici senza eccessive modifiche sulla griglia degli orari. Doveroso sottolineare la totale collaborazione intercorsa con la società di trasporti, che si è immediatamente attivata per evitare un disagio ai cittadini. Un risultato ottenuto da un gruppo di portavoce, che si è immediatamente attivato sulla scorta di segnalazioni di tantissimi cittadini, a differenza di chi, come il figlioletto del governatore della Campania, non ha perso tempo a scagliarsi contro Trenitalia". "Dimentica, il buon Pierino - ha concluso il consigliere - dei disagi che quotidianamente decine di migliaia di pendolari della Campania vivono grazie alla gestione scellerata del suo papà e del plenipotenziario Eav e aspirante candidato alle regionali Umberto De Gregorio".(Ren)