Regione Piemonte: martedì in Consiglio si discute di ambiente e clima (2)

- Martedì 15, alle 16, si tiene la seduta di insediamento del Cal (Consiglio delle autonomie locali). Mercoledì 16, alle 9.15 si svolge la seduta della Commissione consultiva per le nomine mentre, alle 11.30 tocca alla Giunta per il Regolamento. Le informative dell’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, sulla qualità dell’aria e sull’attuazione della l.r. 1/2018 in materia di rifiuti, sono all’ordine del giorno della seduta della Commissione Ambiente, presidente Angelo Dago, programmata giovedì 17 alle 15. Venerdì 18, alle 10, è previsto un incontro di approfondimento sul tema della quantificazione degli oneri finanziari e della copertura finanziaria delle proposte di legge. (Rpi)