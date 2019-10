Napoli: Mercadante (maggiore Cc), elevato uso di coltelli tra i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la trasmissione “Barba&capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Luca Mercadante, maggiore dei carabinieri operativo a Napoli, il quale ha dichiarato: "L'uso dei coltelli da parte dei giovani ha raggiunto un livello preoccupante, ma questi controlli sono stati accolti in maniera divertita dagli stessi ragazzi. I controlli sono stati fatti a 360 gradi quindi non solo i giovani, ma anche tutti i luoghi frequentati dagli stessi. I carabinieri sono assolutamente sufficienti vengono gestiti nella miglior ottica possibile dislocandoli dove c'è maggior necessità". (Ren)