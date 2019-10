Napoli: F. Conte (Leu), con "Cittadino sud" mettiamo al centro le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la trasmissione “Barba&capelli”, condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc, è intervenuto Federico Conte, parlamentare di Liberi e uguali, il quale, ha affermato: "Promuoviamo, proprio perché ci rendiamo conto di una grossa frammentazione per la sinistra, una lista civica insieme a tutte le altre forze progressiste e socialiste. L'intento non è quello di creare una delle tante liste civiche che scendono in campo, ma nasce dalla constatazione di una crisi profonda della comunicazione politica, mettendo al centro il cittadino e da qui il nome ‘Cittadino sud’. Noi proponiamo un'Europa del Mediterraneo il quale è stato solo portatore di problemi con i migranti, ma che, in realtà, è una grandissima ricchezza. C'è un nuovo asse strategico, dove realizzare investimenti di ogni tipo. Napoli deve smettere di essere una città di provincia e diventare una città di mondo. Il Mar Tirreno necessita del recupero di collegamento. Il rapporto con i 5 stelle, proprio ieri, è stato al centro di una discussione". "Procediamo senza pregiudizi – ha concluso il deputato - sperando che poi arrivi la proposta migliore. Tra il chi governa e il cosa fare, noi ci preoccupiamo unicamente del cosa fare". (Ren)