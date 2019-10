Campania: Ciarambino (M5s), vogliamo un Giuseppe Conte campano per la nostra Regione

- "A Italia 5 Stelle abbiamo incontrato tantissime persone che si stanno avvicinando a noi, con molte delle quali abbiamo già collaborato in questi anni su temi fondamentali per la Campania". Lo ha dichiarato la capogruppo alla Regone Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, intervenendo alla trasmissione "Barba e Capelli" su Radio Crc. "Parliamo di esperti, professionisti, esponenti di molti settori sella società - ha proseguito Ciarambino - pronti a supportare e a costruire con noi il nostro progetto per la Campania. Vogliamo queste persone al nostro fianco e se avverrà attraverso liste civiche, saranno liste civiche vere e non certo quei nomi fantasiosi dietro i quali si nascondono certi partiti che non hanno neppure più il coraggio di presentarsi con il loro simbolo. Saranno liste nelle quali confluiranno tutti quegli esponenti della società civile che con la loro competenza, la loro esperienza e la loro reputazione possono aiutarci a restituire dignità e sviluppo alla nostra terra. Sarebbe fantastico immaginare che in Campania possa accadere quello che è successo al governo del paese dove, attingendo dalla società civile e da tutto ciò che è svincolato dai sistemi di potere, siamo riusciti a regalare al Paese Giuseppe Conte. Un Giuseppe Conte campano a noi piacerebbe moltissimo, perché vogliamo il migliore per la nostra terra". (segue) (Ren)