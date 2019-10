Piemonte: piano per la non autosufficienza, alla Regione 10 milioni in più (2)

Torino, 14 ott 10:19 - (Agenzia Nova) - L'assessore segnala anche un'importante innovazione: "Per consentire che non vi siano interruzioni nell'erogazione dei servizi, si potrà richiedere al Ministero la corresponsione del 50% delle risorse spettanti anche nell'attesa del perfezionamento del Piano regionale". "Pare ora meno lontano - evidenzia Caucino - il traguardo di rendere omogenee le prestazioni su tutto il territorio nazionale e la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni. Come ho avuto già modo di dire, il welfare, se desideriamo avere una società più equa e solidale, non può essere percepito dagli attori politici come una 'Cenerentola', bensì deve essere inteso come la pietra angolare dell'azione amministrativa". (Rpi)