Torino: Ricca, Regione aprirà tavolo su malamovida in piazza Santa Giulia

- “Il Comune di Torino non ha intenzione di dare comunicazioni in Sala Rossa in merito alle proteste dei residenti in piazza Santa Giulia, che da tempo convivono con una movida fuori controllo che impedisce loro di dormire. Se per Appendino il problema non è degno di interventi e di discussioni vorrà dire che toccherà alla Regione prendere le redini della situazione". Lo afferma Fabrizio Ricca, assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte e capogruppo comunale della Lega a Torino. "Sarà mia premura aprire quanto prima un tavolo con Prefettura e Questura per studiare una soluzione specifica al problema e per ridare serenità ai residenti”. (Rpi)