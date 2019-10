Benevento: venerdì presentazione del progetto Cibe su salute e nutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì, ore 9, a Benevento, nello Spazio Strega in Piazza Vittoria Colonna, 8, si terrà il convegno-dibattito dal titolo "Nutrizione e supplementazione in prevenzione, patologia e terapia", prima tappa di Cibe, progetto itinerante varato da PJevents, agenzia con esperienza trentennale nel settore del marketing e nell'organizzazione di congressi medico-scientifici. Due le sessioni in programma in cui è prevista anche una lectio magistralis del professore Maurizio Guida, del dipartimento di Medicina e chirurgia della Federico II. Alle ore 14.30 si svolgerà una tavola rotonda moderata dal giornalista Franco Buononato, già responsabile della redazione di Benevento de il Mattino, con gli interventi di Luigi Coppola, dirigente medico Ipd di Alta specialità di nutrizione e dietetica-medicine complementari dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento; Vincenzo Monda, specialista in Scienza dell'Alimentazione e dietologo della squadra Primavera e del settore giovanile Ssc Napoli; Franco Porzio, campione olimpico di pallanuoto a "Barcellona '92". L'incontro, nelle intenzioni dei promotori, vuole essere un ponte tra il mondo dell'industria alimentare e il mondo della medicina, tra il cibo e il benessere, con il sostegno di aziende responsabili. (segue) (Ren)