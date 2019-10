Regione Piemonte: martedì in Consiglio si discute di ambiente e clima

- “Ambiente e clima, quali soluzioni per il futuro” è l’argomento della Assemblea aperta convocata nell’Aula di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, martedì 15 ottobre (orario 9.30-14). Nel pomeriggio i lavori consiliari proseguono in seduta ordinaria, dalle 15 alle 18, per la discussione di alcuni atti d’indirizzo presentati dai vari gruppi politici in relazione al dibattito della mattinata. Lunedì 14 la Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, si riunisce alle 9.30 per la continuazione della discussione in merito all’indagine conoscitiva su abusi e maltrattamenti ai minori e prosegue, alle 10.30, per un’audizione in materia di affido familiare e accoglienza minori. Alle 14.30, si riunisce la Commissione Bilancio, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, per l’esame delle modifiche alla legge sul personale (l.r. 23/2008) e per la calendarizzazione degli interventi in Commissione dei componenti della Giunta regionale in merito al Ddl 42 di Assestamento del bilancio 2019- 2021. Il primo passaggio in Commissione è quello dell’assessora al Commercio, turismo e cultura, Vittoria Poggio, programmato alle 15 di mercoledì 16. (segue) (Rpi)