Regionali: oggi a Napoli presentazione simbolo e programma di "Cittadino sud" (2)

- "Potremmo chiamarlo - ha proseguito Rostan - Riformismo 4.0 per allinearci a termini e principi che devono iniziare ad essere sempre più familiari". Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali e presidente di Cittadino sud ha sottolineato: "La nostra casa è la sinistra. Vogliamo concorrere a ristrutturarla ed ampliarla nel segno di un pluralismo che coniughi l'io con il noi, non per conquistare le case matte della società civile di cui parla Gramsci ma per renderle partecipi". "Nella scelta di proporre una lista civica per la prossima campagna elettorale regionale - ha concluso Conte - non ci muove un rifiuto della politica né una forma di contestazione ai partiti, ma un'esigenza di sistema: animare e coinvolgere la Campania che non ci sta". (Ren)