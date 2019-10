Regione Piemonte: a Palazzo Lascaris mostra su Paolo Gaidano, 40 dipinti inediti

- Giovedì 17 ottobre alle ore 17,30 si inaugura a Torino a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, la mostra su Paolo Gaidano, pittore, ritrattista di Casa Savoia, autore anche di numerosi affreschi in Italia (il Duomo di Carignano) e all’estero (Londra, New York). L’artista, nato a Poirino (Torino) nel 1861 e morto a Torino nel 1916, ha realizzato opere che ornano tuttora case private, istituzioni e chiese. I lavori esposti (dipinti, disegni, bozzetti per affreschi) appartengono a collezioni private e non sono mai stati presentati al pubblico. Sono 40 i dipinti inediti del pittore ottocentesco poirinese. “Anche con la promozione di mostre come questa - sottolinea il presidente Stefano Allasia - il Consiglio regionale del Piemonte riafferma il valore dell’arte e della cultura, soprattutto in relazione alla formazione dei giovani, sottolineando l’importanza di sapere cogliere le mille sfaccettature della bellezza del mondo che ci circonda”. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 29 novembre, è promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il Comune di Poirino che da sempre annovera Paolo Gaidano tra i suoi concittadini più illustri e amati. Intervengono all’inaugurazione: Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte; Angelita Mollo, sindaco di Poirino; Giuseppe Luigi Marini, critico d'arte; Franco Pavesio, curatore della mostra; Giovanni Gaidano, discendente dell’artista; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. (Rpi)