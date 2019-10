Napoli: Ronghi (Sud protagonista), Comune incapace di gestire i cimiteri

- "Il Comune di Napoli è incapace di gestire finanche i cimiteri". Lo ha dichiarato Salvatore Ronghi di "Sud protagonista", incontrando, stamani, i lavoratori della Selav, e i loro rappresentanti sindacali di Ugl e Cgil, che protestavano in Piazza Municipio. "L'amministrazione comunale - ha proseguito Ronghi - ha revocato l'affidamento del servizio delle lampade votive a tale società, mandando per strada 33 lavoratori. Anzi, 32 perché uno di essi , guarda caso, un consigliere municipale a Napoli col centrosinistra, che sarebbe stato assunto dalla società subentrante. E' inammissibile che il sindaco di Napoli, oltre ad aver peggiorato lo stato finanziario e sociale della città e invece di agire per dare lavoro alle migliaia di disoccupati napoletani, produce, addirittura licenziamenti e clientelismo, come in questo caso". "Rivolgo un appello a quella parte sana del Consiglio comunale di Napoli - ha concluso Ronghi affinché intervenga per garantire la continuità lavorativa a tutti i dipendenti di Selav e anche la massima trasparenza e celerità nell'affidamento del servizio". (Ren)