Calvanico (Sa): sabato e domenica la Sagra della Castagna

- Le due medaglie d'oro olimpiche, Daniele Garozzo e Valerio Aspromonte, saranno protagonisti di "Assalto di scherma" e di un laboratorio dedicato a bambini e adulti, domani alle ore 17.30, in occasione della 41esima Sagra della Castagna di Calvanico (Sa). Ospiti anche il delegato Coni Salerno, Paola Berardino, e il Club scherma Salerno con il maestro Marco Autuori. Ad accoglierli Don Vincenzo Pierri, sacerdote della Parrocchia SS. Salvatore promotrice della manifestazione, il sindaco Francesco Gismondi e il Comitato Sagra. Di mattina sono previsti i laboratori dedicati ai bambini per imparare a scoprire le erbe selvatiche spontanee e imparare le ricette tradizionali, come il calzoncello di castagne da preparare tutti insieme, in programma dalle ore 11.30 alle 13. Gli eventi della Sagra della Castagna di Calvanico continueranno anche domenica, a partire dalle 11, con gli showcooking della dieta mediterranea, protagonisti i castagneti alle pendici di Monte San Michele e il pomodorino Corbarino. Ai fornelli Chef Pierluigi Giglio di "Corbarino food experience" con un piatto immaginato in esclusiva per la sagra. In contemporanea i giovani chef emergenti del territorio, tra tipicità e vini prodotti in Campania. Presenti istituzioni e stampa specializzata per il food talk A seguire pranzo all'aperto in sagra. (segue) (Ren)