Calvanico (Sa): sabato e domenica la Sagra della Castagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica mattina alle ore 9 il trekking in collaborazione con Legambiente Valle dell'Irno, destinazione Santuario San Michele di Mezzo a 598 m sul livello del mare. L'intero complesso risale al XVII secolo. La grotta, di origine carsica, è il più antico luogo di culto dedicato all'Arcangelo della Campania, fungeva da ostello con pitture rupestri piuttosto grossolane, disposte in triplice cinta, denominate "quadrilli", perché successivamente incorniciate come piccoli quadri per mantenerne memoria e testimonianza. Le grotte di Michele venivano utilizzate per l'incubatio, pratica di guarigione che serviva a incanalare visioni o sogni benefici. Raduno ore 8.30-9 nei pressi della chiesa del SS. Salvatore. (Ren)