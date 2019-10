Salerno: lunedì a palazzo Natella la presentazione di "Salerno Vittoria spazio cultura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì alle 11 la conferenza stampa di presentazione di "Salerno vittoria spazio cultura", presso il ristorante McDonald's in via Roma, Palazzo Natella - Salerno. "Svsc - Salerno vittoria spazio cultura" è una nuova realtà che si apre alla città di Salerno e alla Campania, in seguito alle tante sollecitazioni ricevute dalla stampa e dalle istituzioni. La finalità è recuperare il ruolo centrale che Palazzo Natella ha avuto nel dibattito artistico culturale e musicale a Sud, nella formazione dell'opinione pubblica e nella promozione dell'arte, luogo simbolo del passato storico dell'urbs salernitana. Nel corso della conferenza stampa sarà ufficializzato il cartellone dei primi eventi in programma e sarà presentato il comitato organizzatore, composto da intellettuali, giornalisti ed esperti del mondo dell'impresa. (Ren)