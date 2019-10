Sanità: Ciacciarelli (Cambiamo), macchinari vecchi in ospedali provincia urgono investimenti

- "È emergenza macchinari datati nella provincia di Frosinone, ma Zingaretti continua a tagliare sulla sanità invece di investire. Questo tema è un tasto dolente dell'intera provincia di Frosinone, da nord a sud, ed il santa Scolastica di Cassino ne è un esempio lampante: il personale medico del reparto di ostetricia è costretto a lavorare in condizioni davvero disumane. Mancano strumenti fondamentali come l'elettrocardiografo mentre il cardiotocografo, che serve per valutare l'attività cardiaca del bambino e contrattile dell'utero della madre, è malfunzionante, e gli altri sono tristemente datati, ed andrebbero sostituiti. In ultima analisi, mancano davvero le basi per portare avanti un reparto di questo genere, oltre che il personale medico, ginecologi soprattutto. Le nostre donne non partoriscono più qui per la mancanza di adeguatezza del reparto. Una situazione davvero deprimente. In tutto questo la Giunta Zingaretti dov'è? La salute è un bene comune, che va tutelato, da nord a sud della provincia e nell'intero territorio del Lazio. Il personale medico non può essere lasciato solo a combattere ogni giorno una quotidiana guerra contro macchinari vecchi e malfunzionanti ed altro personale che manca. La Regione deve dare un segnale. Dopo la mia interrogazione non è cambiato assolutamente nulla. Come potrebbe? È l'intera governance della sanità laziale che deve subire una radicale riorganizzazione". Così, in una nota, il consigliere regionale di Cambiamo! Pasquale Ciacciarelli. (Rer)