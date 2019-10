Campania: Malerba e Saiello (M5s), Def regionale è elenco obiettivi non raggiunti da De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'esame della risoluzione di maggioranza al Documento di Economia e Finanza regionale, abbiamo avuto conferma che anche i partiti che in questi anni hanno retto le sorti di questa giunta e di chi la presiede hanno alzato bandiera bianca di fronte a un palese fallimento. S alla prima votazione in Commissione Bilancio ci siamo astenuti al cospetto di un documento obsoleto, che reca la data di luglio, dunque antecedente all'attuale Governo in carica e alle evidenti nuove congiunture economiche, dopo aver letto la relazione di maggioranza, non abbiamo avuto alcuna esitazione nel votare contro un documento che riporta, nero su bianco, quanto abbiamo già più volte evidenziato e temuto. Ovvero, che il Def che approderà martedì all'esame dell'aula del Consiglio regionale è la certificazione inconfutabile, punto per punto, settore per settore, del fatto che non c'è un solo obiettivo raggiunto di quelli che la giunta De Luca si era prefissata nel 2015". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali campani del Movimento 5 stelle Tommaso Malerba e Gennaro Saiello. "Negli anni scorsi abbiamo sentito sistematicamente raccontare favole su una Campania che di lì a poco si sarebbe miracolosamente trasformata nella terra promessa. Va dato invece atto che questo documento è la prima concreta e inconfutabile rappresentazione della realtà dei fatti. Gli obiettivi di quattro anni fa sono gli stessi riproposti oggi, a pochi mesi dalla fine della legislatura. Le uniche differenze sono solo peggiorative. Una resa certificata e autenticata dalla stessa maggioranza. Quello che un tempo si presentata come il libro dei sogni oggi non è altro che un elenco di tutti gli obiettivi non raggiunti e il bilancio, nero su bianco, del fallimento dell'era De Luca", hanno concluso. (Ren)