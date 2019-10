Napoli: Venanzoni (Pd), caduto ennesimo albero a via Morghen

- "Elezioni regionali? Quella del presidente in carica è una candidatura scontata". Lo ha dichiarato Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli del Pd durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Attraverso una serie di provvedimenti - ha proseguito Venanzoni - dà l'idea di un'amministrazione regionale viva, che fino a qualche anno fa non esisteva. De Luca è in corsa e si vede. Il PD è saldo e ha tutta la voglia e la necessità di sostenere il presidente uscente. Vomero? E' caduto un ennesimo albero in via Morghen , frutto dell'incuria. Ci stiamo battendo, affinché l'amministrazione capisca che la cura del verde è fondamentale per la città. Ho scritto una lettera al prefetto, anche per sensibilizzare il Sindaco. Sono abituato al famoso gruppo di inter forze: al Vomero si dividevano il territorio le diverse forze dell'ordine, anche negli orari critici. Lo stesso sindaco De Magistris dovrebbe fare di più, richiedendo un maggior presidio sul territorio". "E' fondamentale, però, interrogarsi anche all'interno delle famiglie - ha concluso Venanzoni - chiedersi di sera cosa facciano i ragazzi e controllare se escano anche con un temperino". (Ren)