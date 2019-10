Regione Piemonte: Icardi-Protopapa, venerdì nomina commissario Asl di Alessandria

- "Venerdì prossimo andrà in approvazione in Giunta regionale la nomina del nuovo commissario dell’Asl di Alessandria". Cosi gli assessori regionali alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e all’Agricoltura, Marco Protopapa, al termine della riunione della Giunta regionale di questa mattina nella quale è stato affrontato il problema dell’emergenza sanitaria nell’Alessandrino. "Necessariamente si è trattata di una scelta che ha richiesto un’istruttoria approfondita, per la professionalità richiesta dalla situazione specifica e per essere pienamente operativa sul fronte delle emergenze degli ospedali, anche garantendo un loro migliore coordinamento con la direzione dell’Azienda. Gli ospedali del territorio vivono situazioni di criticità purtroppo ben note su tutto il territorio nazionale. In questi mesi, la direzione facente funzione ha svolto egregiamente il suo compito e l’Azienda non ha avuto nessuna penalizzazione sul piano della sua piena funzionalità".(Rpi)