Napoli: all'Ordine dei commercialisti il forum "Garanzia Campania Bond"

- "All'Ordine dei commercialisti abbiamo dato vita a un interessante confronto". Lo ha dichiarato Monica Palumbo, presidente della commissione agevolazioni finanziarie nazionali e regionali, nel corso del Forum "Garanzia Campania Bond", presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. "Chiediamo alla Regione Campania - ha proseguito Palumbo - l'apertura di un tavolo tecnico con le professioni al fine di arrivare a una comunione di intenti, affinché possano essere adottate nuove politiche economiche sociali interessanti per tutta l'economia napoletana e regionale". Al convegno è intervenuto anche Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania. Nel corso dell'evento Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania, ha sottolineato: "Oggi mettiamo a disposizione 37 milioni di euro per garantire un afflusso di risorse pari a 148, quindi in rapporto 1 a 4. Sosteniamo la diffusione di questo canale alternativo di finanziamento che sono i mini bond a costi più bassi almeno del 35 per cento rispetto al mercato: uno strumento di incentivazione e di sostegno efficace, moderno, rigoroso e rispettoso dei meccanismi di finanza". Massimo Fabiano, senior director debt structuring Fisg Gruppo Banca Finint, ha evidenziato infine come "Garanzia Campania Bond è uno strumento che permetterà alle pmi campane di ottenere finanziamenti a lungo termine senza dover rilasciare garanzie. Agevolerà inoltre l'accesso al credito anche di aziende piccole che altrimenti non riuscirebbero ad accedere al mercato, e farà avvicinare le pmi a mercati a cui accedono di solito le grandi imprese". Al convegno è intervenuto anche Mario Casillo, presidente del Gruppo Pd al Consiglio regionale della Campania. (Ren)