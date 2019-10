Caserta: al via oggi l’assemblea nazionale Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini

- Oggi è iniziata l'Assemblea nazionale "Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini" presso il Golden Tulip Plaza Hotel di Caserta. Scoprire i parchi ed i giardini storici guardando al futuro come ulteriore occasione di crescita e sviluppo anche grazie alle nuove tecnologie, sarà questo il tema principale della tre giorni del convegno "Il buon governo dei parchi e dei giardini storici: cura e manutenzione" organizzato dell'Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini a Caserta e coadiuvata da numerosi sponsor tra i quali Assoimpredia, l'associazione nazionale imprese di difesa e tutela ambientale. Interventi di tecnici, agronomi e giardinieri professionisti faranno da cornice ai vari momenti di condivisione esperienziale legati ad interessanti visite guidate. La scelta dell'Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini di organizzare l'Assemblea nazionale 2019 a Caserta, da giovedì 10 ottobre a sabato 12, è legata all'intento di valorizzare l'importantissima testimonianza storica dei giardini e dei parchi che sussistono in questa città, gli stessi luoghi saranno anche oggetto di numerose visite guidate rivolte a tutti i partecipanti. Anche Assoimpredia parteciperà attivamente attraverso il proprio segretario nazionale Alberto Patruno che interverrà venerdì 11 alle 14,30 esponendo a tutti i presenti lo scopo e la mission di Assoimpredia condividendo le conoscenze tecniche dei propri associati. "Le partecipazioni a questi importantissimi appuntamenti a livello locale e nazionale rappresentano per Assoimpredia ennesime occasioni di crescita e di condivisione - ha commentato il segretario di Assoimpredia Alberto Patruno -Per questo, ma anche per il profondo legame che lega Assoimpredia al territorio campano, abbiamo deciso di sostenere fino in fondo l'Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini e la propria Assemblea nazionale 2019". (Ren)