Campania: Cesaro (FI) su partecipate, mentre De Luca prepara liste tre avvisi per tre nuovi manager

- "Forse neppure durante la gloriosa Prima Repubblica avrebbero scomodato il Burc di giovedì per avvisare che il governatore è pronto a nominare in un colpo solo i nuovi vertici di ben tre partecipate campane, la Sma, l'Arpac e Campania dei Festival: insomma uno squillo di tromba che, con l'annuncio della nomina di tre nuovi generali delle truppe deluchiane, apre ufficialmente la campagna elettorale del governatore campano che, neanche a farlo apposta, qualche giorno fa ha testualmente affermato che stava preparando personalmente le liste". Lo ha dichiarato, rinviando alla pubblicazione odierna del Burc n. 59, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "A questo punto, ci chiediamo anche che fine hanno gli annunciati buoni e propagandistici propositi sulla imminente razionalizzazione e accorpamento delle partecipate, almeno per quelle del settore Ambiente", ha concluso Cesaro. (Ren)