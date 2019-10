Campania: De Gregorio (Eav), tratte alternative dopo guasto a Circumvesuviana

- "Stanotte, durante le attività di manutenzione alla cabina elettrica, la stessa è saltata". Lo ha dichiarato Umberto De Gregorio, presidente Eav, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc, commentando il guasto della Circumvesuviana nella tratta Napoli-San Giorgio. "Sono state fatte tutte le prove dei vari componenti che hanno dato problemi - ha proseguito De Gregorio - sono saltati i fusibili o per una errata manovra o per altre cause da accertare, uno dei due trasformatori è saltato? Stanotte sono stato in contatto con Maisto, che è stato sul posto e che sta tornando lì per continuare a seguire la ditta; lo stesso è ottimista sul fatto che sostituendo i fusibili la cabina riparta anche con un solo trasformatore, se uno dei due fosse saltato. E' stato messo in funzione il gruppo elettrogeno che, dopo poco, si è fermato, per cui sul posto cui sono anche i manutentori per rimettere in funzione o stesso. In poche ore contiamo, da una via o dall'altra, di avere l'energia per azionare le pompe. In attesa della riparazione del guasto alle pompe idrauliche di Poggioreale, stiamo effettuando treni navetta tra Napoli e Centro Direzionale. Inoltre, i treni provenienti da Baiano vengono instradati Via Baffo a San Giorgio". "Invece - ha concluso De Gregorio - i treni da napoli per Baiano vengono inoltrati da San Giorgio-Via Barra presso cui avviene il trasbordo dei viaggiatori". (Ren)