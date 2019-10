Sant'Antimo (Na), Chiariello (Cdx), sceneggiata il ricorso contro scioglimento del Comune

- "Una sceneggiata da quattro soldi per provare a gettare un po' di fumo negli occhi a quel po' che resta di quella maggioranza che poi l'ha mandato a casa, una bella trovata che offende l'intelligenza dei cittadini di Sant'Antimo (Na)". Lo ha dichiarato Corrado Chiariello, ex coordinatore dei consiglieri comunali di opposizione di centrodestra, commentando la notizia del ricorso al Tar contro lo scioglimento del Comune di Sant'Antimo presentato dall'ex sindaco della cittadina, Aurelio Russo. "È davvero grottesco - ha proseguito Chiariello - che chi ieri ha dimostrato un'incapacità assoluta, politica ed amministrativa, non esiti oggi a sfidare il Quirinale e il ministero dell'Interno mettendone in dubbio il lavoro istruttorio e le verifiche. Immaginare poi di poterla spuntare asserendo che Tizio non era Tizio e che a Sant'Antimo, cittadina gettata nel degrado urbano e politico più totale, ci sarebbero da portare avanti importanti opere per la città, è da ingenui oltre che da incompetenti". "Ribadiamo - ha concluso Chiariello - una penosa sceneggiata". (Ren)