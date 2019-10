Campania: martedì pomeriggio riunione del Consiglio regionale

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà martedì 15 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17, per l’esame della delibera di Giunta regionale n. 460 del 01/10/2019 “Rete aeroportuale Campana. Determinazioni”; della delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio n. 194 del 3 luglio 2019 “Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2018”; della delibera di Giunta Regionale n. 451 del 24/09/2019. “Approvazione Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2018”, se acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; della delibera di Giunta Regionale n. 423 del 17/09/2019. L.R. 15 giugno 2017, n. 6“Proposta di adozione del Programma Triennale (2019/2021) di investimento e promozione dello Spettacolo. Presa atto parere Commissione Consiliare e approvazione definitiva”. A seguire, quattro disegni di legge per il “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” e le seguenti mozioni: “Parco di via Annibale Caccavello a Napoli” a firma del capogruppo di Campania Libera, Psi,Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli; “Prevenzione dell’alopecia indotta da chemioterapia” a firma del capogruppo del M5s, Valeria Ciarambino; “Adroterapia, riconoscimento delle spese non sanitarie sostenute dal paziente” e “Proposta modifica norma di accreditamento delle strutture di ricovero e cura, Dgr 7301/2001, proposta di obbligatorietà del servizio di farmacia e di una dotazione adeguata di farmacisti” entrambe a firma dei consiglieri regionali di FI, Flora Beneduce ed Ermanno Russo. (segue) (Ren)