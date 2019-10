Campania: A. Cesaro (FI), per i disabili negato il diritto alle cure

- "Oramai non c'è giorno che passi senza che le cronache registrino gravissimi episodi omissivi nei confronti del diritto alle cure dei disabili, che raccontino il grido di sconforto di centinaia e centinaia di famiglie gettate nella disperazione. E' intollerabile". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Sono anni - ha sottolineato Cesaro - che chiediamo inascoltati al governo De Luca più risorse per garantire le terapie a tutti e per ridurre le gravi disparità di trattamento tra chi può contare sulle proprie forze e chi non ha santi a cui rivolgersi, denunciando i disservizi e proponendo e sostenendo iniziative legislative poi approvate ma spesso inapplicate. L'assistenza sanitaria ai disabili è un dovere morale prima ancora di un diritto da garantire". "Ribadiamo ancora una volta - ha concluso Cesaro - si trovino le risorse (non solo per Salerno!) e si mettano le strutture sanitarie e socio sanitarie nelle condizioni di garantire a tutti, con regole certe, i servizi e le terapie necessarie". (Ren)