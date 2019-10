Regione Piemonte: Bongioanni, al lavoro per riaprire teatro comunale di Alessandria (2)

- La vicenda del Teatro di Alessandria, ideato e costruito negli anni Settanta, è lunga e complessa: nel 2010 venne chiuso per la presenza di amianto, che rese necessaria una vasta opera di bonifica. Terminata, sono poi sopraggiunti ostacoli legati soprattutto allo stato di liquidazione della società partecipata comunale Aspal, che detiene i diritti di superficie, mentre la nuda proprietà è del Comune, con il quale però la stessa ha un contenzioso. Del vasto complesso che costituisce il teatro, sono fruibili solamente due sale minori, per cui la programmazione degli eventi risulta penalizzata. Nel corso del sopralluogo è stato anche sottolineato come il teatro possa costituire un volano strategico per l’intera Alessandria, visto che è ubicato sull’asse che collega la stazione ferroviaria al complesso universitario e guarda al centro città. (Rpi)