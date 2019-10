Campania: Marchiello, sostegno a Pmi per rilancio territorio

- "La Regione Campania è vicina alle esigenze del territorio e ha avviato un percorso per sostenere le Pmi". Lo ha dichiarato Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania, nel corso del forum "Garanzia Campania bond", presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli presieduto da Vincenzo Moretta. "In particolare - ha proseguito Marchiello - c'è una delibera di ingegneria finanziaria che prevede lo stanziamento di 80 milioni; 40 milioni per Basket Bond, 30 per lo sportello campano di medio credito e 10 per i Confidi che meglio di tutti conoscono le esigenze degli imprenditori. Per le piccole imprese, abbiamo inoltre previsto altri finanziamenti per 30 milioni (10 milioni per gli artigiani, 10 per i commercianti, 5 per le aree mercatali e 5 per gli ambulanti). Dunque massimo sostegno alle Pmi per il rilancio del territorio che deve essere migliorato per essere sempre più attrattivo".(Ren)